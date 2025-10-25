Lens - OM : les compositions probables

Le choc de cette 9e journée de Ligue 1. Invaincu lors des quatre derniers matches (3 victoires et 1 nul), le RC Lens, quatrième, accueille l’Olympique de Marseille, défait face au Sporting Lisbonne en milieu de semaine mais impérial dans l’élite du football français. Pour ce rendez-vous d’ores et déjà très attendu au stade Bollaert-Delelis, les deux formations devraient aligner leur onze le plus compétitif.

Privé de Bermont, Pierre Sage pourrait ainsi opter pour un 3-5-2 avec Risser dans les buts. Devant le portier artésien, Gradit, Baidoo et Sarr formeront la défense à trois alors qu’Aguilar et Udol évolueront dans des rôles de piston. Au milieu de terrain, Sangaré et Thomasson devraient quant à eux être associés alors que Thauvin, pour ses retrouvailles avec l’OM, est attendu aux côtés de Guilavogui et Edouard sur le front de l’attaque.

L’OM avec Vaz

De son côté, Roberto De Zerbi devra lui composer sans Geoffrey Kondogbia, Hamed Traoré, Facundo Medina et Amine Gouiri. Bien décidé à se relancer après la défaite frustrante concédée à Lisbonne, le technicien italien - qui n’a pas manqué de faire son mea-culpa - devrait une nouvelle fois privilégier un 4-2-3-1. Remplaçant face au Havre, Rulli tiendra bien sa place dans les cages marseillaises.

Pour le reste, Pavard, Balerdi et Aguerd seront une nouvelle fois présents dans la défense phocéenne, tout comme Emerson, coupable d’une simulation grotesque face aux Lisboètes. Dans l’entrejeu, Vermeeren et Hojbjerg composeront le double pivot, juste derrière O’Riley, annoncé titulaire dans un rôle de milieu créatif. Enfin, Paixao et Greenwood, auteur d’un quadruplé retentissant le week-end dernier, soutiendront le jeune Robinio Vaz, préféré à Aubameyang pour débuter ce choc.