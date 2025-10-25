Real Madrid : qui est Jorge Cestero, le "meilleur 6 d’Espagne" ?

Lorsqu’on parle de formation en Espagne, on pense directement à la fameuse Masia du FC Barcelone, ou même à des clubs comme l’Athletic Club et la Real Sociedad. Mais le Real Madrid possède lui aussi un centre de formation ultra-performant, et de nombreux joueurs issus de La Fabrica cartonnent à travers l’Europe. La différence, peut-être, c’est que les différents entraîneurs merengues ont souvent un peu plus de réserves au moment de lancer des jeunes joueurs du cru. Parmi les dernières pépites sorties de l’académie merengue, on retrouve Nico Paz, qui cartonne à Côme et s’est déjà fait une place en sélection argentine, ou Chema Andrés, parti pour Stuttgart cet été et déjà très performant en Bundesliga.

Actuellement, le club compte quelques petits diamants qui pourraient faire parler ces prochaines années, et les fans merengues espèrent qu’ils pourront faire carrière à Madrid. En plus de Gonzalo Garcia qui a réussi à trouver sa place dans l’effectif, il y a le défenseur central Joan Martínez (18 ans), qui s’entraîne sous les ordres de Xabi Alonso et qui est considéré comme un joueur à potentiel énorme par le staff et la direction. Et selon les paroles d’Álvaro Arbeloa, ancien joueur de l’équipe première et actuel entraîneur du Real Madrid Castilla, les Madrilènes comptent dans leur rang « le meilleur 6 d’Espagne ». Il s’agit de Jorge Cestero, milieu de terrain défensif de 19 ans qui évolue avec l’équipe B du club.

L’avenir du milieu madrilène ?

Il faut dire que le joueur arrivé dans les rangs de La Fabrica en 2019 est en train de se faire un sacré nom, puisque si les déclarations d’Arbeloa à son sujet ont buzzé, la réalité du terrain abonde aussi dans le sens d’un joueur très doué et prometteur. Xabi Alonso l’a d’ailleurs fait monter en A cette semaine, afin de s’entraîner aux côtés de Kylian Mbappé et toute la bande. C’est un milieu de terrain qui, forcément, a des qualités défensives, et il est aussi au-dessus sur le plan physique, mais c’est surtout lorsque son équipe a le ballon qu’il est le plus impressionnant. C’est un superbe manieur de ballon qui fait toujours le bon choix et avec une maturité affolante pour son âge qui lui permet de diriger l’entrejeu pratiquement à lui seul.

C’est clairement un meneur de jeu qui évolue en retrait, et pas qu’un simple milieu défensif doué avec le ballon. Il n’est d’ailleurs pas rare de le voir prendre des initiatives et décrocher ou se lancer dans des rushs avec le ballon. Meilleur joueur du Real Madrid Castilla cette saison après une saison 2024/2025 exceptionnelle avec les U19, il cartonne donc devant la défense dans le 4-3-3 d’Arbeloa et pourrait, sur le moyen terme, être un joli renfort pour Xabi Alonso. À l’heure où le Real Madrid cherche toujours des recrues au milieu et où l’intérêt merengue pour Rodri (Manchester City) revient de façon incessante dans les médias, le staff d’Alonso pourrait déjà avoir son renfort à la maison…