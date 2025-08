Le Real Madrid est en pleine galère, les supporters de Newcastle se retournent contre Isak

Raphinha veut la Ligue des Champions

Avant la saison, Raphinha s’est exprimé pour Sport et s’est confié sur ses ambitions pour la saison prochaine : la Ligue des champions. «Mon objectif c’est la Champion league» affiche Sport dans sa Une. Toutefois le Brésilien garde aussi les pieds sur terre malgré une très bonne saison dernière et ne pense pas au Ballon d’Or : «Ce qui m’importe c’est d’être le meilleur du monde à la maison» peut-on lire dans les pages intérieures du média ibérique.

La suite après cette publicité

Les supporters des Magpies en veulent à Alexander Isak

En Angleterre, la grogne des supporters de Newcastle se fait entendre. «Les Toons se retournent contre Isak» titre le Mirror Sport. Les fans des Magpies n’apprécient pas du tout la volonté du joueur de partir à Liverpool, et le font savoir. Le joueur s’entraîne seul dans son ancien club de la Real Sociedad, et attend le dénouement de son dossier. Liverpool a récemment vu sa première offre de 138M€ rejetée par Newcastle. «Je suis une Celebraté» titre le Daily Star, usant du mot Rat utilisé par les fans dans une banderole affichée au centre d’entraînement pour nommer le joueur. Voilà un dossier qui n’a pas fini de faire parler.

Le Real Madrid galère à vendre

Le Real Madrid a énormément de mal à vendre ses boulets. «Personne ne veut s’en aller de Madrid» titre même Marca ce matin. 9 joueurs madrilènes parmi lesquels on retrouve les stars Rodrygo, Rüdiger, Alaba ou encore Ferland Mendy sont passés au crible. Ces joueurs veulent rester à Madrid et pire encore pour la Casa Blanca, aucune offre concrète n’est arrivée sur la table. Bien que Dani Ceballos et Rodrygo soient indiqués comme étant les plus attractifs, l’heure tourne pour le Real qui pourrait vouloir se renforcer, notamment au milieu de terrain.