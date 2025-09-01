Menu Rechercher
Aston Villa a finalisé l’arrivée d’Harvey Elliott

Lancé à l’assaut du jeune milieu de Liverpool Harvey Elliott (22 ans), Aston Villa vient de trouver un accord oral avec les Reds pour l’arrivée du vainqueur de l’Euro U21 2025. Ainsi, ce dernier va arriver sous la forme d’un prêt selon Fabrizio Romano.

Dans le viseur du fair-play financier, Aston Villa ne pouvait pas faire de folie et a ainsi privilégié cette formule que Liverpool a acceptée. Une obligation d’achat de 40 millions d’euros est assortie à cet accord.

