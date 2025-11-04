Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Liverpool : la fresque de Trent Alexander-Arnold vandalisée

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Trent Alexander-Arnold @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Liverpool Real Madrid Voir sur CANAL+ SPORT

Son départ vers le Real Madrid n’a toujours pas été digéré cet été. Enfant de Liverpool, Trent Alexander-Arnold a pris la décision de quitter Anfield pour rejoindre gratuitement la Maison Blanche il y a quelques mois. Un choix qui n’est pas encore fructueux tant le défenseur droit a passé beaucoup de temps à l’infirmerie ces dernières semaines.

La suite après cette publicité
Anything Liverpool
Trent Alexander Arnold's mural this morning....
Voir sur X

Pour autant, alors que l’Anglais est de nouveau apte, Xabi Alonso a décidé de le convoquer pour la rencontre face à…Liverpool ce mardi. Un retour qui fait grincer des dents et qui s’annonce glacial pour l’international anglais de 27 ans. Ce mardi, la fresque de TAA a même été vandalisée à Liverpool et de la peinture blanche a été jetée sur le mur que recouvre l’ancien numéro 66 des Reds. Ambiance…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Liverpool
Real Madrid
Trent Alexander-Arnold

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Liverpool Logo Liverpool FC
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier