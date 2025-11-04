Liverpool : la fresque de Trent Alexander-Arnold vandalisée

Son départ vers le Real Madrid n’a toujours pas été digéré cet été. Enfant de Liverpool, Trent Alexander-Arnold a pris la décision de quitter Anfield pour rejoindre gratuitement la Maison Blanche il y a quelques mois. Un choix qui n’est pas encore fructueux tant le défenseur droit a passé beaucoup de temps à l’infirmerie ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Pour autant, alors que l’Anglais est de nouveau apte, Xabi Alonso a décidé de le convoquer pour la rencontre face à…Liverpool ce mardi. Un retour qui fait grincer des dents et qui s’annonce glacial pour l’international anglais de 27 ans. Ce mardi, la fresque de TAA a même été vandalisée à Liverpool et de la peinture blanche a été jetée sur le mur que recouvre l’ancien numéro 66 des Reds. Ambiance…