L’OL tente un coup au Qatar !

Qui sera le prochain attaquant de l’Olympique Lyonnais ? Alors que Villarreal a bouclé l’arrivée de Georges Mikautadze et que le buteur géorgien n’a plus qu’à être annoncé, les Gones recherchent son successeur. Les noms se sont multipliés au cours des dernières heures. Mehdi Taremi a été évoqué avant de finalement rejoindre l’Olympiakos tandis que le prêt de Martin Satriano en provenance du RC Lens était dans les tuyaux.

En début de journée, nous vous avons d’ailleurs évoqué une offre pour Albion Rrahmani (25 ans), l’attaquant kosovar du Sparta Prague. Les Gones ont proposé 6 millions d’euros quand le club tchèque en attendait plutôt 8 millions d’euros. La formation rhodanienne continue de ratisser pour trouver la perle rare et aurait accéléré la piste menant à l’attaquant espagnol Rafa Mujica (26 ans).

Un joueur qui a brillé au Qatar.

Ce dernier qui évolue au Qatar à Al-Sadd depuis un an, reste sur une saison solide avec 21 buts et 5 passes décisives en 29 apparitions avec le club qatari. Ancien des classes jeunes du FC Barcelone, passé par les équipes jeunes de Villarrreal et Leeds United, il avait ensuite porté le maillot de Las Palmas puis Arouca.

Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais est en discussions pour le signer sous la forme d’un prêt au cours de ces dernières heures de mercato. Le principal intéressé apprécie l’offre rhodanienne et serait partant pour rejoindre l’actuel co-leader de Ligue 1. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Al-Sadd, Rafa Mujica avait notamment remporté la Youth League avec le FC Barcelone en 2018 et reste sur un doublé Championnat - Coupe de la Ligue avec Al-Sadd.