L’OL avance fort sur le prêt de Martin Satriano

L’OL est dans une course contre-la-montre. Relégué en Ligue 2 il y a encore quelques semaines, le club rhodanien est finalement resté dans l’élite après avoir convaincu le gendarme financier du football de sa viabilité économique. L’une des conditions de ce maintien en appel était la vente de plusieurs actifs cet été. Après avoir vendu de nombreux joueurs au cours des dernières semaines et en ayant réduit grandement sa masse salariale, Lyon n’était toujours pas sorti de sa cure d’austérité ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Ainsi, le départ d’un joueur majeur était inéluctable. Tandis que le départ de Malick Fofana a été désiré pendant de longues semaines, aucune offre acceptable par tout le monde n’est parvenue sur le bureau de l’OL. Une vente de Georges Mikautadze est devenue inévitable dans le sprint final du mercato. Après quelques jours de négociations, Lyon a trouvé un accord avec Villarreal pour son attaquant de 24 ans. Parti ce samedi en Espagne pour sa visite médicale et signer son contrat, le Georgien devrait rapporter plus de 30 millions d’euros et ainsi rentrer dans les clous promis à la DNCG.

La suite après cette publicité

Négociations avancées pour un prêt

Dès lors, les dirigeants lyonnais s’activent pour trouver plusieurs attaquants pour remplacer la perte majeure de l’ancien de Metz. Alors que plusieurs noms sont sortis dans la presse ces derniers jours, nous vous avions expliqué en exclusivité que Martin Satriano était l’une des pistes explorées par Lyon pour renforcer son secteur offensif. Correspondant davantage à un profil de remplaçant, l’Uruguayen pourrait apporter son sens du but entre Rhône et Saône.

Auteur d’un premier prêt encourageant à Brest, l’attaquant de 24 ans n’a disputé que 7 rencontres de Ligue 1 la saison passée avec Lens. Ce samedi, nous sommes en mesure de vous affirmer que les négociations sont avancées entre Lens et Lyon pour le prêt de Martin Satriano. Une belle opération pour l’OL qui est toujours à la recherche de deux éléments offensifs pour se renforcer.