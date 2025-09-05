Menu Rechercher
Commenter 7
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : l’Italie et la Grèce cartonnent, la Suède rejointe sur le fil

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kean célèbre son but @Maxppp

Suite et fin de la première journée des éliminatoires zone Europe de la Coupe du Monde 2026. Evidemment, la France était sur le pont et l’a emporté face à l’Ukraine. Dans l’autre match du groupe D, l’Islande s’est défait à domicile de l’Azerbaïdjan sans difficulté. La Grèce a fait un carton à domicile contre la Biélorussie.

La suite après cette publicité

La Suisse n’a fait qu’une bouchée du Kosovo, avec un succès 4-0. Même score en faveur d’Israël sur la pelouse de la Moldavie. L’Italie a eu du mal à trouver l’ouverture face à l’Estonie, et a dû attendre la seconde période pour débloquer le compteur, grâce à ses attaquants Kean, Retegui et Raspadori. La Croatie a fait le boulot aux Iles Féroé. Triste match nul 0-0 du Danemark face à l’Ecosse, tandis que la Suède regrettera d’avoir gâché deux fois son avantage au score en Slovénie.

Les résultats des matches de 21h :

Groupe B :

Suisse 4-0 Kosovo : Akanji (22e), Embolo (25e, 45e), Widmer (39e)

Slovénie 2-2 Suède : Lovric (46e), Vipotnik (90e)/Elanga (18e), Ayari (73e)

Groupe C :

Danemark 0-0 Ecosse

Grèce 5-1 Biélorussie : Karetsas (3e), Pavlidis (17e), Bakasetas (21e), Kourbelis (36e), Tzolis (63e)/Barkovskiy (72e)

Groupe D :

Ukraine 0-2 France : Olise (10e), Mbappé (82e)

Islande 5-0 Azerbaïdjan : Palsson (45+2e), Johannesson (47e, 56e), Gudmundsson (66e), Hlynsson (73e)

La suite après cette publicité

Groupe I :

Moldavie 0-4 Israël : D. Peretz (15e), Solomon (35e), Baribo (59e), Gloukh (77e)

Italie 5-0 Estonie : Kean (58e), Retegui (69e, 89e), Raspadori (71e), Bastoni (90+2)

Groupe L :

Monténégro 0-2 République Tchèque : Cerv (3e), Cerny (96e)

Iles Féroé 0-1 Croatie : Kramaric (31e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Italie
Islande
Grèce

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Italie Flag Italie
Islande Flag Islande
Grèce Flag Grèce
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier