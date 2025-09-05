Qualifs CdM 2026 : l’Italie et la Grèce cartonnent, la Suède rejointe sur le fil

Suite et fin de la première journée des éliminatoires zone Europe de la Coupe du Monde 2026. Evidemment, la France était sur le pont et l’a emporté face à l’Ukraine. Dans l’autre match du groupe D, l’Islande s’est défait à domicile de l’Azerbaïdjan sans difficulté. La Grèce a fait un carton à domicile contre la Biélorussie.

La Suisse n’a fait qu’une bouchée du Kosovo, avec un succès 4-0. Même score en faveur d’Israël sur la pelouse de la Moldavie. L’Italie a eu du mal à trouver l’ouverture face à l’Estonie, et a dû attendre la seconde période pour débloquer le compteur, grâce à ses attaquants Kean, Retegui et Raspadori. La Croatie a fait le boulot aux Iles Féroé. Triste match nul 0-0 du Danemark face à l’Ecosse, tandis que la Suède regrettera d’avoir gâché deux fois son avantage au score en Slovénie.

Les résultats des matches de 21h :

Groupe B :

Suisse 4-0 Kosovo : Akanji (22e), Embolo (25e, 45e), Widmer (39e)

Slovénie 2-2 Suède : Lovric (46e), Vipotnik (90e)/Elanga (18e), Ayari (73e)

Groupe C :

Danemark 0-0 Ecosse

Grèce 5-1 Biélorussie : Karetsas (3e), Pavlidis (17e), Bakasetas (21e), Kourbelis (36e), Tzolis (63e)/Barkovskiy (72e)

Groupe D :

Ukraine 0-2 France : Olise (10e), Mbappé (82e)

Islande 5-0 Azerbaïdjan : Palsson (45+2e), Johannesson (47e, 56e), Gudmundsson (66e), Hlynsson (73e)

Groupe I :

Moldavie 0-4 Israël : D. Peretz (15e), Solomon (35e), Baribo (59e), Gloukh (77e)

Italie 5-0 Estonie : Kean (58e), Retegui (69e, 89e), Raspadori (71e), Bastoni (90+2)

Groupe L :

Monténégro 0-2 République Tchèque : Cerv (3e), Cerny (96e)

Iles Féroé 0-1 Croatie : Kramaric (31e)