EdF : Kylian Mbappé revient sur son gros raté en fin de match contre l’Ukraine

Malgré de la frayeur en deuxième période, notamment dans un temps fort ukrainien à l’heure de jeu, l’équipe de France a réussi son entrée dans la phase des qualifications au Mondial 2026 en s’imposant contre l’Ukraine, en Pologne (2-0). Une victoire grâce à des buts de Michael Olise et de Kylian Mbappé, qui a inscrit son 50e but avec le maillot tricolore. «On voulait bien entamer cette phase de qualifications, on a joué contre une équipe compliquée qui donne tout et on a vu qu’ils n’ont rien lâché. En deuxième mi-temps, il y a eu un moment de flottement un peu dans notre camp pendant 10-15 minutes, mais je pense qu’on a quand même maîtrisé la rencontre et on a réussi à repartir avec les trois points, ce qui était l’objectif dès le début à ce groupe de qualification», a-t-il d’abord expliqué sur TF1.

Avant de revenir sur son énorme raté en seconde période, qui a privé les Bleus d’un troisième but. «Je pense qu’on avait une facilité à se créer des occasions, à créer du mouvement du danger, je pense qu’on aurait pu aggraver le score encore plus, je pense offensivement, j’en ai quelques-unes après, il y en a d’autres qui en ont aussi, donc on pouvait encore marquer, c’est perfectible, mais je pense que c’est déjà un bon début. Le piqué a la fin ? C’est de la bêtise. C’est beau quand c’est réussi, mais quand c’est raté, ça devient de la bêtise. La prochaine fois, il faudra ou le mettre ou ne pas le faire», a ajouté le capitaine des Bleus.