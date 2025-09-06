Justice : Lucas Perri porte plainte contre Botafogo

Cet été, Lucas Perri a quitté l’Olympique Lyonnais après seulement un an et demi. Le Brésilien a posé ses valises du côté de Leeds. Ce vendredi, le portier auriverde fait parler de lui non pas pour ses débuts en Premier League mais pour une affaire judiciaire. En effet, O Globo annonce que Perri a décidé de porter plainte contre Botafogo, son ancien club avant de signer à Lyon.

La suite après cette publicité

Ainsi, on apprend qu’il a engagé des poursuites contre la SAF de Botafogo pour des obligations contractuelles et des droits du travail non respectés entre 2024 et août 2025. Le joueur de 27 ans et ses avocats ont bien tenté de résoudre ce différend à l’amiable avec la SAF, selon les avocats de la défense. Mais cela a été sans succès. Il réclame un peu plus de 440 000 euros à l’écurie présidée par John Textor.