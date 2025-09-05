Un ancien joueur de Ligue 1 placé en urgence psychiatrique à Marseille

Selon les informations de La Provence, l’ancien défenseur international guinéen Dianbobo Baldé, dit "Bobo" Baldé, a été placé ce jeudi en urgence psychiatrique à l’hôpital de la Timone à Marseille. Âgé de 49 ans, l’ex-joueur passé par la Ligue 1, du côté de Valenciennes, Arles-Avignon, Toulouse, et aussi par le Celtic Glasgow, où il a disputé 229 matchs entre 2001 et 2009, s’était montré à plusieurs reprises devant l’école des Accates, dans le 11e arrondissement de la ville, où il n’a pourtant aucun enfant scolarisé. Dès mardi, au lendemain de la rentrée, son comportement et ses propos jugés inquiétants, évoquant notamment une « mission » avant de mourir, avaient alerté des parents d’élèves.

La suite après cette publicité

Interpellé une première fois après avoir été percuté par une voiture puis frappé par un parent d’élève, l’ancien défenseur avait été conduit au commissariat, mais avait refusé de porter plainte. « C’est quelqu’un de très gentil, mais il s’est mis à tenir des propos un peu incohérents, même au commissariat », indique-t-on à La Provence. Relâché, il était revenu mercredi puis jeudi devant le même établissement scolaire, ce qui a conduit les autorités à le transférer cette fois vers les urgences psychiatriques.