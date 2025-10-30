Le Havre, du maintien au milieu de tableau : la mue signée Digard !

12 points en 10 journées de Ligue 1, soit le même nombre de points que le HAC avait à la fin de la phase aller l’an dernier. Tombeurs du Stade Brestois, ce mercredi, grâce à un coup de casque de leur capitaine Arouna Sangante, les Ciel et Marine ont confirmé leur début de saison plus que convaincant. Réaliste offensivement (12 buts marqués) et solide sur le plan défensif (16 buts encaissés dont 6 lors de la déroute face à l’OM), le club doyen pointe ainsi, à l’heure où nous écrivons ces lignes, à une très belle onzième place. Candidat déclaré au maintien, Le Havre pourrait finalement se mettre à rêver d’un exercice plus «tranquille».

Une efficacité retrouvée, un bloc soudé

«Pour le moment rien n’est fait. Mais notre nombre de points montre qu’on a réussi à progresser. On arrive à enchaîner même quand on change de système», reconnaissait, à ce titre, Didier Digard quelques minutes après le nouveau succès enregistré par ses troupes. Repris par Blue Crow Sports Group l’été dernier, le HAC enchaîne, aujourd’hui, les prestations collectives de haute volée. Dès lors, excepté la gifle reçue contre l’OM - une rencontre marquée par des décisions arbitrales douteuses - la formation normande brille par sa solidité défensive et sa capacité à jouer tous les coups à fond en attaque. Une équipe soudée, respectant l’ADN du club, qui se distingue également par sa flexibilité.

«Je savais que je serais attendu au tournant avec autant de changements Mais je voulais démontrer à mes joueurs que quand je dis quelque chose… Quand je dis que je compte sur tout le monde, je compte sur tout le monde. C’était le moment au vu de la dynamique de pouvoir le faire et ça a fonctionné. Mes joueurs ont compris qu’ils avaient la possibilité de changer de système. Maintenant, ils savent qu’ils peuvent le faire ! On garde pas mal de repères et des garanties même quand on change», notait, en ce sens, le technicien havrais, grand architecte du visage affiché par les Ciel et Marine depuis la reprise.

Digard, chef d’orchestre d’une souplesse tactique

Loin de l’adage «on ne change pas une équipe qui gagne», Digard a, en effet, procédé contre Brest à six changements dans son onze de départ, en offrant notamment son baptême du feu chez les pros au Bézot Stephan Zagadou, 17 ans seulement. Des choix payants puisque le HAC s’est finalement offert une deuxième victoire consécutive, enchaînant au passage un deuxième clean-sheet. «On a fait des très bons matches depuis le début de saison, mais on était mal payés. Là, on est récompensés avec un 2e clean-sheet consécutif», ajoutait Mory Diaw, le dernier rempart sénégalais des Hacmens. Peu inquiété par le SB29, si ce n’est cette demi-volée de Ludovic Ajorque, dans un angle fermé, finissant sur le poteau, le HAC a livré une nouvelle prestation aboutie.

Qu’importe le déluge frappant le stade Océane ou le peu de ressources offensives à disposition de Didier Digard, les Normands sont restés fidèles à leurs principes : un esprit de sacrifice, l’effort supplémentaire, des centres à foison (29 ce mercredi soir) et un bloc animé par l’envie de se maintenir au plus vite. Résultat, le HAC reste sur cinq matchs sans défaite lors des six dernières rencontres et se retrouve désormais à deux petits points seulement de la première partie de tableau. Un cap que les Ciel et Marine pourraient d’ailleurs franchir dès dimanche prochain puisqu’ils se déplacent au Stadium pour défier Toulouse, actuel 9e du championnat de France.