Nantes : on a retrouvé Matthis Abline !

La saison 2024/2025 de Matthis Abline avec le FC Nantes (9 buts, 2 passes décisives en 36 matches) n’est pas passée inaperçue chez plusieurs clubs européens, mais aussi français. En Ligue 1, l’Olympique de Marseille a tenté de rafler la mise avec une offre comprise entre 15 et 20 M€. Ce qui avait provoqué la colère de Waldemar Kita. «Si à Marseille ils pensent prendre (Matthis) Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l’ont fait avec (Valentin) Rongier et (Quentin) Merlin. Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 M€». Une exigence financière qui a fini par refroidir le LOSC et le Paris FC. Les Franciliens ont mis 20 M€ + 5 M€ de bonus sur la table, mais ils ont été logés à la même enseigne que l’OM.

À quelques jours de la fin du mercato estival, Rennes a également tenté de rapatrier un joueur qu’ils ont vendu 10 M€ au FCN en 2024, mais là aussi, la porte est restée fermée à double tour. En Europe, Sunderland a offert 20 M€. Sans réussite. Après cet été compliqué, durant lequel Abline espérait rejoindre une formation plus huppée, l’attaquant a logiquement eu du mal à remettre la machine en marche. Dès le premier match de la saison 2025/2026 face au Paris Saint-Germain (défaite 1-0), Abline (entré en jeu en deuxième période) s’était fait sérieusement reprendre par son coach Luis Castro. Et ce dernier avait dû se justifier après son choix de laisser son attaquant sur le banc au coup d’envoi.

Un été compliqué et une longue disette

«Abline ? Je prépare tout. L’entraînement de demain avec tous les joueurs de l’effectif. C’est un grand joueur. Si un joueur part, nous sommes obligés de regarder le marché. Le club est préparé pour tous les postes. Si un moment, un joueur part, il faut se préparer. Mais il y a des joueurs capables. C’est un choix sportif. C’est naturel que vous posiez la question. Mais je vous pose une question moi aussi : vous sortez qui pour faire entrer Abline ? Quel joueur qui a joué aujourd’hui, vous sortez pour qu’Abline soit titulaire ? Je pense que Guirassy a fait un très bon match. Durant tout son match, il n’y a pas eu une occasion (du PSG) sur son côté. Guirassy mérite pour toute la saison qu’il a faite. Mostafa (Mohamed) mérite pareil, Yassine (Benhattab) pareil. Abline, on veut le tester lors du dernier match face au Paris FC, il est blessé, ce n’est pas possible. On voit avec les joueurs qui sont prêts.»

Comme un signe du destin, Abline a dû attendre ses retrouvailles avec Rennes le 20 septembre (2-2) pour se montrer enfin tranchant avec une passe décisive. «La situation est très bien comme elle est aujourd’hui. Franchement, je suis très content d’être ici. Il ne me manque pas grand-chose pour retrouver le chemin des filets. Je sais que les buts vont venir», déclarait le joueur le 4 octobre dernier. Pas de quoi provoquer le fameux effet ketchup, puisque le Nantais a enchaîné huit matches sans trouver le chemin des filets. Et puis son but fantastique inscrit à Jean-Bouin, face au Paris FC (2-1) a peut-être été le déclic enfin attendu. «Il était déjà en confiance avant et j’avais déjà confiance en lui. Contre Lille (défaite 0-2), il a fait deux poteaux, il a manqué un peu de chance, mais il pouvait déjà marquer. Ce but va lui faire du bien, c’est normal, mais avant le but je ne le sentais pas stressé avec ça», confiait Castro après la victoire dans la capitale.

L’homme du match malgré la défaite

Hier, Nantes n’a pas pu confirmer son succès parisien après son revers concédé à domicile contre Monaco (3-5). Ce matin, les Canaris pointent à une dangereuse quinzième place au classement, mais ils peuvent se réjouir de la nouvelle prestation convaincante d’Abline. «Les notes de Nantes-Monaco : Akliouche-Abline, le duel des artistes a bien eu lieu», écrit d’ailleurs L’Équipe qui a donné un 7/10 au Nantais. «Dans un bon soir lui aussi, puisqu’il a été impliqué sur les trois buts nantais. En offrant le but de la première égalisation à Guirassy après avoir déposé Salisu à la course puis au dribble (19e). Dans le coup aussi sur la seconde égalisation avec un rush important et un bon ballon pour El-Arabi (45e+6). À l’origine du troisième but nantais, signé Mohamed (80e). Une grosse débauche d’énergie à l’image d’un dernier raid où il a paru costaud», a conclu le quotidien.

De son côté, Luis Castro estime que son joueur a été l’homme du match malgré la défaite. « Il s’était déjà procuré pas mal d’occasions, à Toulouse ou à Nice notamment. Je n’aime pas parler individuellement des joueurs, mais si on regarde le match d’aujourd’hui (hier), je pense que c’est le meilleur joueur du match, dans les deux équipes. Je n’ai pas vu de joueur aussi influent sur cette partie », a-t-il indiqué en conférence de presse. Décisif deux matches de suite, Matthis Abline a-t-il enfin lancé sa saison ? Le FCN l’espère, d’autant que le club des bords de l’Erdre va affronter consécutivement trois concurrents au maintien, à savoir Metz, Le Havre et Lorient. Et Abline serait bien inspiré de poursuivre sa série.