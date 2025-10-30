Menu Rechercher
Olympiakos : les confidences de Mathieu Valbuena sur son avenir

Par Josué Cassé
1 min.
Mathieu Valbuena (Olympiakos) @Maxppp

Actuellement en Super League 2 en Grèce avec l’équipe B de l’Olympiakos, Mathieu Valbuena (41 ans) s’est longuement confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Après avoir accepté de descendre d’un étage pour poursuivre sa longue carrière, l’ancien Phocéen ne semble pas encore totalement prêt à mettre fin à cette longue aventure…

«Je ne calcule pas trop, mais ce n’est pas sûr. On verra en février-mars, je n’ai aucun plan. Je vis ces moments comme si c’étaient mes derniers, mes derniers entraînements, mes derniers matches, mes dernières habitudes. Et ce n’est que du bonheur ! Car arrêter, ce sera très très dur, un immense vide dans une vie dédiée au foot», a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM.

Pub. le - MAJ le
