EdF : Deschamps justifie l’entrée de Dembélé

Les supporters parisiens vont sûrement faire la grimace ce vendredi soir. Ils ont ainsi entendu Didier Deschamps à la mi-temps d’Ukraine-France dire que Désiré Doué avait ressenti une petite alerte musculaire, provoquant sa sortie à la pause, puis ont vu un Dembélé pas encore à 100% entrer en jeu à la place de son coéquipier en club. Malheureusement, Dembélé est lui aussi sorti quelques minutes plus tard, en se tenant l’arrière de la cuisse.

Un coup dur pour le club parisien, qui a aussi communiqué sur la blessure de son entraîneur Luis Enrique, victime d’une chute à vélo ! En conférence de presse, Deschamps a justifié l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé. «Si je le fais entrer, c’est que ça allait, autrement je ne le fais pas entrer. En plus, c’est l’autre cuisse, même s’il n’a pas ressenti un truc violent. Il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement pour lui ça arrive, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur. Mais j’ai fait par rapport à ce qu’il pensait et d’un point de vue médical, il n’y avait pas de problème», a-t-il expliqué.