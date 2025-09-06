EdF : Ousmane Dembélé abattu après sa blessure contre l’Ukraine

Entré après la pause pour remplacer Désiré Doué, qui avait ressenti une légère alerte musculaire, Ousmane Dembélé s’est lui aussi blessé lors de la victoire logique de l’équipe de France contre l’Ukraine (2-0), dans le cadre du premier match de qualifications pour la Coupe du monde 2026. L’attaquant français de 28 ans est sorti quelques minutes plus tard, en se tenant l’arrière de la cuisse.

Plus tard, il a été confirmé que le prétendant au Ballon d’Or allait quitter le rassemblement des Bleus et passer une IRM pour connaître la gravité de sa blessure. Aperçu en train de quitter le stade municipal de Wrocław, Dembélé n’a pas caché sa déception, boitant et marchant lentement, la tête basse.