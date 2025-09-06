Menu Rechercher
Commenter 31
CDM

EdF : Ousmane Dembélé abattu après sa blessure contre l’Ukraine

Par André Martins
1 min.
Ousmane Dembélé sous les couleurs de la France @Maxppp
Ukraine 0-2 France

Entré après la pause pour remplacer Désiré Doué, qui avait ressenti une légère alerte musculaire, Ousmane Dembélé s’est lui aussi blessé lors de la victoire logique de l’équipe de France contre l’Ukraine (2-0), dans le cadre du premier match de qualifications pour la Coupe du monde 2026. L’attaquant français de 28 ans est sorti quelques minutes plus tard, en se tenant l’arrière de la cuisse.

La suite après cette publicité
Benjamin Quarez
Ousmane Dembélé quitte le stade tête basse. #UKRFRA
Voir sur X

Plus tard, il a été confirmé que le prétendant au Ballon d’Or allait quitter le rassemblement des Bleus et passer une IRM pour connaître la gravité de sa blessure. Aperçu en train de quitter le stade municipal de Wrocław, Dembélé n’a pas caché sa déception, boitant et marchant lentement, la tête basse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
France
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
France Flag France
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier