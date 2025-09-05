Menu Rechercher
Commenter 33
Ligue 1

PSG : Luis Enrique victime d’une chute à vélo

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp

Il ne fait pas bon être entraîneur au cours des dernières heures. Alors que Luis Castro, coach du FC Nantes, s’est blessé au cours d’une opposition avec son staff, le technicien du Paris Saint-Germain a lui aussi vécu une aventure douloureuse ce vendredi. «À la suite d’une chute à vélo, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule», indique, à ce titre le communiqué du PSG.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.

Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d'informations prochainement.
Voir sur X

«Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d’informations prochainement», ajoute par ailleurs le club francilien.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (33)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier