PSG : Luis Enrique victime d’une chute à vélo

Il ne fait pas bon être entraîneur au cours des dernières heures. Alors que Luis Castro, coach du FC Nantes, s’est blessé au cours d’une opposition avec son staff, le technicien du Paris Saint-Germain a lui aussi vécu une aventure douloureuse ce vendredi. «À la suite d’une chute à vélo, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule», indique, à ce titre le communiqué du PSG.

«Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d’informations prochainement», ajoute par ailleurs le club francilien.