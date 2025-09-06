Menu Rechercher
Officiel Série A

Willian signe libre au Grêmio

Par André Martins
1 min.
Willian sous les couleurs de Fulham @Maxppp

Libre depuis la fin de son contrat avec Fulham en juin, Willian s’est engagé avec Grêmio jusqu’à fin 2026, afin de disputer la fin de la saison en cours ainsi que l’intégralité de la saison prochaine. L’ailier brésilien de 37 ans va donc retourner une nouvelle fois dans son pays natal, lui qui a passé la majeure partie de sa carrière en Angleterre (Arsenal, Chelsea et Fulham) et qui s’était révélé au Shakhtar Donetsk.

Grêmio FBPA
WILLIAN É GRÊMIO! 🇪🇪 Com carreira vitoriosa na Europa, o meia-atacante soma passagens por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Duas vezes campeão da Premier League, traz no currículo uma Liga Europa e uma Copa América. Agora, assina com o Imortal até o fim de 2026! Boa sorte!

Leia
«Le Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informe à ses supporters qu’un accord a été trouvé avec le milieu offensif Willian pour renforcer l’équipe. Il est arrivé à Porto Alegre, a passé les examens médicaux et a signé un contrat en vue de la participation au championnat du Brésil 2025 ainsi qu’à la saison 2026», indique le club brésilien dans son communiqué.

Pub. le - MAJ le
