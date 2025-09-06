Sénégal : le superbe but de Pape Matar Sarr contre le Soudan

Vendredi soir, le Sénégal s’est imposé à domicile contre le Soudan (2-0), dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Le jeune milieu Pape Matar Sarr (22 ans), joueur de Tottenham, a inscrit un superbe but pour faire le break et sceller définitivement le sort de la rencontre juste avant la mi-temps.

Servi par un long ballon du capitaine Kalidou Koulibaly, premier buteur du match, Sarr a contrôlé du pied droit dans la surface, avant de crocheter sur sa gauche pour éliminer le défenseur et tromper le gardien adverse. Un superbe enchaînement qui a permis à sa sélection de s’isoler à la deuxième place du groupe B avec 15 points, derrière la RDC (16 points).