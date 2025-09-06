Menu Rechercher
Commenter 2
CDM

Sénégal : le superbe but de Pape Matar Sarr contre le Soudan

Par André Martins
1 min.
Pape Matar Sarr @Maxppp

Vendredi soir, le Sénégal s’est imposé à domicile contre le Soudan (2-0), dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Le jeune milieu Pape Matar Sarr (22 ans), joueur de Tottenham, a inscrit un superbe but pour faire le break et sceller définitivement le sort de la rencontre juste avant la mi-temps.

La suite après cette publicité
L'Équipe
👀 Le superbe enchaînement de Pape Matar Sarr pour offrir le break au Sénégal face au Soudan !

Le direct :

#lequipeFOOT
Voir sur X

Servi par un long ballon du capitaine Kalidou Koulibaly, premier buteur du match, Sarr a contrôlé du pied droit dans la surface, avant de crocheter sur sa gauche pour éliminer le défenseur et tromper le gardien adverse. Un superbe enchaînement qui a permis à sa sélection de s’isoler à la deuxième place du groupe B avec 15 points, derrière la RDC (16 points).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Sénégal
Pape Matar Sarr

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Sénégal Flag Sénégal
Pape Matar Sarr Pape Matar Sarr
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier