EdF : Hugo Ekitike réagit à sa première sélection

Entré à la 81e minute pour remplacer le blessé Ousmane Dembélé, Hugo Ekitike a connu sa première sélection avec l’équipe de France face à l’Ukraine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le jeune attaquant de 23 ans, qui a rejoint Liverpool cet été (4 matchs, 3 buts, 1 passe décisive), a livré ses impressions sur ce moment.

«Tout va vite, c’était une semaine à l’image de mon démarrage en club (Liverpool), tout va vite et il faut être prêt. Quand on m’a appelé pour entrer, je n’ai pas tellement réfléchi, je me suis dit que j’allais mettre de l’énergie en étant disponible pour l’équipe, surtout dans ce contexte de match où on a un score à garder», a déclaré l’ancien Parisien au micro de L’Équipe.