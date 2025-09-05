Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Désiré Doué a quitté le stade en boitant

Par Samuel Zemour
1 min.
Désiré Doué avec la France @Maxppp
Ukraine 0-2 France

L’équipe de France a entamé sa campagne de qualifications de la meilleure des manières en allant chercher la victoire en Pologne, contre l’Ukraine, grâce à des réalisations de Michael Olise et Kylian Mbappé (0-2).

L'Équipe
Désiré Doué quitte le stade en boitant, après sa blessure face à l'Ukraine
Mais malgré la victoire, Didier Deschamps a été contraint de faire sortir Désiré Doué, touché à un mollet en première période, puis Ousmane Dembélé, touché à l’arrière de la cuisse. Un coup dur pour les deux Parisiens, alors que le jeune ailier, Désiré Doué, a été aperçu en train de quitter le Stade municipal de Wrocław en boitant.

