EdF : Désiré Doué a quitté le stade en boitant

L’équipe de France a entamé sa campagne de qualifications de la meilleure des manières en allant chercher la victoire en Pologne, contre l’Ukraine, grâce à des réalisations de Michael Olise et Kylian Mbappé (0-2).

Mais malgré la victoire, Didier Deschamps a été contraint de faire sortir Désiré Doué, touché à un mollet en première période, puis Ousmane Dembélé, touché à l’arrière de la cuisse. Un coup dur pour les deux Parisiens, alors que le jeune ailier, Désiré Doué, a été aperçu en train de quitter le Stade municipal de Wrocław en boitant.