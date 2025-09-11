Menu Rechercher
Manchester United prête André Onana à Trabzonspor

Comme attendu, André Onana s’est engagé avec Trabzonspor pour la saison à venir. Deux ans après son arrivée à Manchester United pour 50 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, le Camerounais est prêté en Turquie. Il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat, et son nouveau club prendra en charge l’intégralité de son salaire.

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, 2025-2026 futbol sezonu için kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda Manchester United kulübüyle anlaşma sağlanmıştır.
«Un accord a été conclu avec Manchester United pour le transfert temporaire du footballeur Andre Onana vers notre club, gratuitement, pour la saison de football 2025-2026», indique le communiqué du club turc, 7e de Super Lig la saison passée.

