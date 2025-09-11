Manchester United prête André Onana à Trabzonspor

Comme attendu, André Onana s’est engagé avec Trabzonspor pour la saison à venir. Deux ans après son arrivée à Manchester United pour 50 millions d’euros en provenance de l’Inter Milan, le Camerounais est prêté en Turquie. Il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat, et son nouveau club prendra en charge l’intégralité de son salaire.

«Un accord a été conclu avec Manchester United pour le transfert temporaire du footballeur Andre Onana vers notre club, gratuitement, pour la saison de football 2025-2026», indique le communiqué du club turc, 7e de Super Lig la saison passée.