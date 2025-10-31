Trabzonspor : loin de Manchester United, André Onana fait sensation en Turquie

Il y a encore quelques semaines, André Onana était au fond du trou. Absent au début de l’été en raison d’une blessure aux ischiojambiers avec Manchester United, il n’avait pu trouver un nouveau challenge ailleurs et avait ensuite été écarté par Ruben Amorim, notamment après le recrutement de Mats Lemmens. «Il n’est pas blessé, il est rétabli… mais les autres joueurs ont bien travaillé pendant la présaison, alors je dois trouver un équilibre. Cette semaine, nous avons choisi ces joueurs», expliquait Ruben Amorim.

La suite après cette publicité

André Onana fait déjà sensation

Mais alors que le mercato était clôturé en Europe, Manchester United est tombé d’accord pour un prêt sec, sans option d’achat, avec Trabzonspor, en Turquie. Un deal qui arrangeait bien les Red Devils, puisque Trabzonspor a pris en charge l’intégralité de son salaire. Et depuis, le Camerounais a clairement retrouvé de sa superbe. Après seulement six rencontres disputées sous le maillot des Bordo-Mavi, André Onana fait déjà l’unanimité. L’ancien portier de Manchester United s’impose comme le gardien le plus performant des dix grands championnats européens avec 77,82 % d’arrêts réussis.

La suite après cette publicité

«Pilier du renouveau de Trabzonspor sous les ordres de Fatih Tekke, il a notamment brillé lors des trois dernières rencontres de championnat, où il a repoussé 10 des 11 tirs cadrés dirigés contre lui, n’encaissant qu’un seul but. Apprécié de tous au sein du vestiaire, Onana s’est rapidement imposé comme un leader respecté. Proche de ses coéquipiers et attentif aux jeunes gardiens du centre de formation, il séduit également son entraîneur par son professionnalisme exemplaire», assure Fotomaç, lui qui affiche une moyenne de 3,5 arrêts par match.

Trabzonspor veut le conserver définitivement

«Le niveau ici est vraiment élevé, même meilleur que ce à quoi je m’attendais. Bien sûr, le rythme des matchs est différent, mais il y a de très bonnes équipes et de très bons joueurs. Les clubs turcs gagnent des matchs en Europe ; le niveau est vraiment bon», a récemment indiqué le portier camerounais, qui retrouve actuellement son meilleur niveau et a permis au club de la mer Noire de se placer au deuxième rang du Championnat de Super Lig, avec seulement une défaite concédée, derrière le leader Galatasaray, qu’il affrontera ce samedi.

La suite après cette publicité

Une excellente adaptation, qui lui donne envie de rester en Turquie. D’après la presse anglaise, Trabzonspor aurait informé le camp d’Onana de son souhait d’ouvrir des discussions avec Manchester United pour le conserver à l’issue de la saison. «Si je reste plus longtemps ici, je ferai de mon mieux pour apprendre le turc. Je connais déjà quelques mots, car j’ai déjà joué avec des joueurs turcs», a d’ailleurs récemment expliqué André Onana à Fanatik. Encore un joueur qui retrouve son meilleur niveau bien loin d’Old Trafford…