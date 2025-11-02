Süper Lig : Fenerbahçe renverse Beşiktaş dans une rencontre folle

Énorme choc du côté du championnat turc entre Besiktas (6e) et Fenerbahçe (3e). Devant leur public du Tüpraş Stadyumu, les Aigles Noirs ont rapidement pris les commandes de la rencontre, après un centre venu de la gauche de Cerny et une belle tête de l’ex-Rémois El Bilal Touré. L’international malien, prêté par l’Atalanta jusqu’à la fin de la saison, n’avait plus marqué avec Besiktas depuis le 13 septembre dernier contre Basaksehir (victoire, 2-1).

Touré s’est ensuite mué en passeur pour Emirhan Topçu pour le break (22e, 2-0). Mais alors que les Stambouliotes semblaient avoir fait le plus dur, Orkun Kökcü récoltait un carton rouge pour un tacle dangereux sur Edson Álvarez (25e). De quoi relancer les visiteurs qui ont réduit l’écart quelques minutes après grâce à Ismaïl Yüksek (32e, 2-1). L’ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain Marco Asensio égalisait juste avant la mi-temps (45e+3, 2-2). Dans le second acte, Fenerbahçe a poussé et s’est emparé de la victoire à quelques minutes de la fin du temps réglementaire sur un but de Jhon Duran (83e, 2-3). Grâce à cette remontée spectaculaire, les joueurs de Domenico Tedesco restent deuxièmes, à quatre points de Galatasaray. Besiktas est 6e, à huit points de son adversaire du soir.