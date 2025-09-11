L’Inter veut s’offrir une cible estivale de l’OM

Cet été, l’Olympique de Marseille a multiplié les pistes pour se renforcer, notamment en défense. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont mis la main sur Facundo Medina, Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd. Ils avaient aussi tâté le terrain pour Joel Ordoñez (21 ans).

Mais cette piste n’a pas été à son terme, l’OM ayant trouvé son bonheur ailleurs. Ce jeudi, Fabrizio Romano, journaliste spécialisé sur le mercato, explique qu’un club est déjà à l’affût pour recruter le joueur équatorien en 2026. Il s’agit de l’Inter Milan. Affaire à suivre…