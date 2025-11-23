Real Madrid : Javier Tebas détruit Florentino Perez

Lors de la grande assemblée générale du Real Madrid, Florentino Pérez a évoqué tous les sujets d’actualité du Real Madrid et du football espagnol. Le président de la Casa Blanca n’a épargné personne et notamment le patron de la LFP, Javier Tebas, sur l’accord avec le fonds de capital-investissement CVC et la tenue du match Barcelone-Villarreal à Miami. Face à ces accusations, Javier Tebas a rapidement réagi sur ses réseaux sociaux pour contrer la prise de parole de Florentino Pérez.

«Florentino, celui-là même qui, en 2021, avertissait solennellement que "le football est gravement malade économiquement" et que seule sa Superliga pouvait le sauver. Aujourd’hui, il s’en est pris à nouveau à toutes les institutions, y compris à LaLiga, dans un ton clairement messianique, sectaire, suprémaciste, authentique et unique détenteur de la vérité… Enfin, c’était à prévoir, chaque année, il se surpasse, cela doit être dû à la frustration des quelques personnes qui le suivent. Au cours des prochaines heures, je répondrai point par point à ses critiques : certaines sont fausses, d’autres sont déformées et d’autres encore ne disent pas toute la vérité sur ce qui est réellement en jeu». Ambiance en Espagne.