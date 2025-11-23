Menu Rechercher
Liga

Real Madrid : Javier Tebas détruit Florentino Perez

Lors de la grande assemblée générale du Real Madrid, Florentino Pérez a évoqué tous les sujets d’actualité du Real Madrid et du football espagnol. Le président de la Casa Blanca n’a épargné personne et notamment le patron de la LFP, Javier Tebas, sur l’accord avec le fonds de capital-investissement CVC et la tenue du match Barcelone-Villarreal à Miami. Face à ces accusations, Javier Tebas a rapidement réagi sur ses réseaux sociaux pour contrer la prise de parole de Florentino Pérez.

Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino , el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que “el fútbol está gravemente enfermo economicamente” y que sólo su Superliga podía salvarlo.
Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario , supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad...En fin era de esperar cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen.

A lo largo de las próximas horas responderé, punto por punto, a sus críticas: algunas son falsas, otras están tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo.
«Florentino, celui-là même qui, en 2021, avertissait solennellement que "le football est gravement malade économiquement" et que seule sa Superliga pouvait le sauver. Aujourd’hui, il s’en est pris à nouveau à toutes les institutions, y compris à LaLiga, dans un ton clairement messianique, sectaire, suprémaciste, authentique et unique détenteur de la vérité… Enfin, c’était à prévoir, chaque année, il se surpasse, cela doit être dû à la frustration des quelques personnes qui le suivent. Au cours des prochaines heures, je répondrai point par point à ses critiques : certaines sont fausses, d’autres sont déformées et d’autres encore ne disent pas toute la vérité sur ce qui est réellement en jeu». Ambiance en Espagne.

