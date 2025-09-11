Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi revient sur le mois d’août complètement fou

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi à l’occasion du match contre Lorient, au Vélodrome, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur le mois d’août complètement fou qu’a vécu l’Olympique de Marseille. Une fin de pré-saison couronnée par la terrible bagarre entre Rowe et Rabiot, qui ont tous les deux rejoints la Serie A, à Rennes lors de la première journée de Ligue 1.

« Est-ce que la question est si je peux m’améliorer ? Oui. Mais je vous assure que je ne suis pas seulement quelqu’un de passionnel. Je sais distinguer les moments. Le mois d’août à Marseille, on a eu ce que qui peut arriver en quatre ou cinq ans dans un autre club. On a beaucoup d’autres joueurs, on doit recommencer. Quand on a 12 recrues, il faut recommencer, on a peu de temps, mais on a des très bons joueurs et fonctionnels. Ils sont adaptés pour jouer à l’OM. On doit faire en quelques jours ce qu’on devrait faire en deux mois, mais ça ne me fait pas peur », a-t-il déclaré.

