Ligue 1

OM : Roberto De Zerbi donne des nouvelles d’Igor Paixão

Par Allan Brevi
1 min.

Présent en conférence de presse ce jeudi, le coach marseillais, Roberto De Zerbi a fait le point sur les disponibilités de ses joueurs et il a notamment évoqué le cas d’Igor Paixão, qui n’a toujours pas fait ses débuts avec l’Olympique de Marseille. Le Brésilien de 25 ans est arrivé cet été en provenance de Feyenoord pour la somme astronomique de 35 M€. Igor Paixao est d’ailleurs devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club.

« Paixao revient, on va voir s’il pourra commencer le match ou non, Balerdi et Aubameyang sont bien revenus, Weah aussi. Les nouveaux joueurs sont tous disponibles même si Vermereen et Traoré ont eu un petit problème en début de semaine, mais il peut jouer. Palmieri est un peu en retard sur la condition, mais il est en forme. Medina peut jouer, il se sent bien, ça a été une lourde perte pour nous, je ne le dis jamais au début, mais ça a été lourd de ne pas l’avoir. Tout le monde va bien », a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
