Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

OM : Facundo Medina et Igor Paixao de retour à l’entraînement

Par André Martins
1 min.
Facundo Medina lors de son arrivée à l'OM @Maxppp

Facundo Medina et Igor Paixao, deux recrues estivales majeures de l’Olympique de Marseille, pourraient enfin effectuer leurs débuts officiels sous le maillot phocéen. Le défenseur argentin, arrivé en provenance de Lens pour 22 millions d’euros, a purgé une suspension lors du premier match puis a été freiné par une blessure à la cheville. De son côté, Igor Paixao, recruté pour 35 millions d’euros à Feyenoord, était déjà blessé au moment de son transfert, victime d’une lésion musculaire.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
🇦🇷 x 🇧🇷
Voir sur X

Tous deux ont repris l’entraînement collectif cette semaine, comme l’a montré le club sur ses réseaux sociaux. Leur retour tombe à point nommé pour un OM en difficulté en ce début de saison, avec deux défaites et une seule victoire au compteur. Marseille affronte Lorient ce vendredi en Ligue 1, avant un choc très attendu en Ligue des champions face au Real Madrid le mardi 17 septembre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Igor Paixão
Facundo Medina

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Igor Paixão Igor Paixão
Facundo Medina Facundo Medina
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier