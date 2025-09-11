Un prodige de la Fábrica a tranché entre la France et l’Espagne

Léo Lemaitre, défenseur central prometteur de La Fábrica, l’académie du Real Madrid, a récemment été convoqué en équipe de France des moins de 17 ans pour deux matchs amicaux contre la Finlande les 17 et 19 septembre, après avoir été ignoré par la RFEF depuis avril. Né à Saragosse, mais ayant des racines familiales en France, il a rapidement accepté cette opportunité, séduisant la Fédération française grâce à son profil et à ses liens avec le pays. Mesurant 1,93 m et auteur d’un but lors de la récente Coupe du Monde des clubs jeunes avec le Real Madrid, Lemaitre s’affirme comme l’un des grands espoirs du centre de formation madrilène, et la France espère ainsi renforcer sa génération montante de défenseurs centraux.

La suite après cette publicité

À Valdebebas, Lemaitre est comparé à Dean Huijsen pour son style de jeu et sa maturité sur le terrain. Sa capacité à gérer les changements de catégorie et son calme naturel lui permettent de se distinguer parmi la génération 2009 madrilène, considérée comme la meilleure depuis longtemps. Si l’Espagne peut encore tenter de le convaincre pour ses prochaines qualifications en octobre, Lemaitre semble désormais pleinement engagé avec la France et prêt à relever ce nouveau défi international.