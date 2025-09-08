Les Bleuets l’emportent grâce un grand Mathys Tel

Merci de nous avoir suivi

Merci à toutes et à tous de nous avoir pour ce direct commenté entre la France et la Serbie espoir. Restez sur Foot Mercato afin de suivre les dernières rumeurs sur le marché des transferts. Bonne soirée !

HOMME DU MATCH FOOT MERCATO : Mathys Tel

L’homme à un but toutes les 100 minutes en Espoir a encore fait parler la poudre ce soir. Auteur d’un doublé et d’une grosse activité sur les ailes, il aura illuminé l’attaque des Bleuets.

FIN DU MATCH : Victoire de l’équipe de France grâce à un grand Mathys Tel auteur d’un doublé. Les hommes de Gérald Baticle ont montré un beau visage, il faudra confirmer dans un mois lors des qualifications pour l’Euro espoir 2027.

90e + 2 Le doublé de Tel : Leroux tire un coup-franc de 35m excentré côté gauche. Il cherche Tel au second poteau. L’ancien Rennais contrôle puis frappe. Cela fait mouche.

90e | 3 minutes de temps additionnel

89e | Le raté de Miladinovic : Canvot se fait passer par Aleksic côté droit. Il centre vers le numéro 21 seul face au but. Il est gêné par un rebond qui fait que sa demi-volée finit dans les cieux du Moustoir.

87e| La double parade de Dzodic : Danois remet en retrait pour Edjouma à l’entrée de la surface. Le joueur de Toulouse enroule une frappe vers le ras du poteau droit de Dzodic qui se couche bien. Kroupi Jr essaie de profiter du portier au sol mais il se relève vite et réalise une nouvelle parade.

86e | Bouabré se débarrasse de son vis-à-vis sur le côté gauche et cherche Kroupi Jr dans la surface. Miladinovic sort le ballon.

85e | Les Bleuets font comme si de rien n’était et poursuivent leurs offensives.

83e | Cvetkovic sort au profit d’Aleksic.

82e : Danois proche du 3ème but : Nouvelle percée de Bouabré côté gauche. Il frappe mais Dzodic repousse et le ballon roule vers Danois au 6m. Il tente un plat du pied sécurité qui frôle le montant gauche du portier serbe.

81e | Mawissa sort au profit de Sangui

80e | Tel tente la même frappe que son premier but mais du pied droit cette fois-ci. Le ballon part sous la barre mais Dzodic réalise une superbe parade main opposée.

79e | Edjouma tire un corner côté droit. Kovacevic se rate dans le dégagement et le ballon part vers les buts de Dzodic qui capte le ballon dans les airs.

77e | Le show Bouabré : L’ancien Monégasque est trouvé dans la surface par Tel et dribble deux Serbes sur le côté gauche. Il pousse malheureusement trop loin le ballon à 5m des buts qu’Avdic dégage en castastrophe.

75e | Le face à face remporté par Dzodic : Le portier serbe rate une relance pleine axe dont profite Edjouma. Il rentre dans la surface et défie Dzodic. La frappe est trop sur le gardien.

74e | Sortie de Bukinac pour le Avdic, de Mimovic pour Durdevic et de Trifunovic pour Miladinovic

73e | Et voilà Danois qui fait son entrée à la place de Bouaddi.

72e | Canvot arme une frappe puissante à 20m qui passe juste au-dessus des cages serbes.

71e | Symbole tout de même de la puissance des Bleuets, malgré tous les changements, ils dominent toujours la Serbie.

70e | Kroupi Jr veut envoyer Koudou dans la surface côté droit mais le ballon finit en 6m.

68e | Finalement signer en Arabie Saoudite permet de toujours jouer en Espoir. Atangana, Zézé et maintenant Bouabré ont ou foulent toujours la pelouse alors que l’Auxerrois Kevin Danois ronge son frein.

67e | Ugochukwu sort au profit de Bouabré. Odobert sort également pour Noah Edjouma.

66e | Odobert progresse plein axe et décale sur le côté gauche de la surface vers Leroux. Le deuxième buteur français tente une nouvelle fois sa chance mais c’est contré.

65e | L’arrêt de Risser : Centre du côté gauche de Trifunovic vers le second poteau. Kovacevic catapulte une tête au ras du poteau que Risser sort grâce à une parade réflexe.

64e | Odobert se charge du coup-franc plein axe. Il tente un ballon en cloche, facilement dégagé par la défense serbe.

63e | Tel veut partir vers les buts mais se fait stopper de manière illicite à 30m des buts par Kovacevic

62e | Odobert renverse vers Koudou. Le latéral centre vers le second poteau pour l’ancien Troyen qui reprend mal la balle de la tête.

61e | Les changements ont cassé le rythme du match.

59e | Quadruple changement pour la Serbie.

58e | Kroupi Jr proche du troisième. Centre de Koudou côté droit. Kroupi Jr est au point de penalty et Dzodic hésite à sortir. Le fils d’Eli Kroupi prend la balle mais n’arrive pas à contourner le portier serbe.

57e | Ce but est presque contre le cour du jeu. À voir comment les Serbes vont réagir.

55e | LE BUT DE LEROUX : Odobert sur le côté gauche envoie au casse-pipe Mawissa. Dans la surface, il remet en retrait pour Leroux qui reprend la balle comme elle vient du pied gauche. Sa frappe croisée fait mouche.

54e | On voit clairement un autre match. Les Serbes sont un peu plus dominants et les Bleuets se trouvent nettement moins bien.

53e | Un supporter des Bleuets tente de lancer des Olé pour encourager la France, mais en vain.

51e | Leroux emmène la première attaque française. Il cherche Mathys Tel sur le côté gauche mais le joueur de Tottenham réalise une talonnade qui part dans un pied serbe.

50e | Jovanovic bénéficie de plusieurs contres favorables et arrive à rentrer dans la surface. Finalement Zézé dégage la balle.

49e | Bouaddi décale Odobert sur le côté gauche qui attend du soutien. Il est obligé de repasser par derrière.

47e | Koudou et Mawissa s’occupent de fermer les ailes pour éviter que Trifunovic et Jovanovic s’y engouffrent.

46e | Ce sont les Serbes qui ont le ballon et sont à l’attaque.

45e | Changements pour la France. Rentrée de Risser, Thérence Koudou, Louis Leroux, Eli Kroupi Jr et Jedy Quanvo. Sortie de Kumbedi, Bahoya, Restes, Atangana.

Début de la seconde période : Les Serbes donnent le coup d’envoi du second acte.

Mi-temps : Gros début de match des Français qui a permis l’ouverture du score dès la première minute de jeu. Les Bleuets maîtrisent leur sujet mais doivent se méfier des Serbes qui ont su sortir la tête de l’eau en fin de première période.

45e | Il n’y aura pas de temps additionnel.

43e | Grosse explication avec le milieu serbe pour le prévenir de ne plus faire cela à l’avenir.

42e | Faute inutile de Dragojevic qui laisse traîner son pied sur Atangana. L’arbitre de la rencontre l’avertit seulement verbalement alors que ça méritait un jaune.

41e | Tel décale vers Ugochukwu à 25m. L’ancien Rennais tente sa chance avec une frappe sèche à 30m. Bahoya dévie involontairement à l’entrée de la surface et le ballon flirte avec le poteau de Lijeskic.

40e | La Serbie attaque par l’intermédiaire de Trufinovic. Il centre au second poteau et il faut une tête de Zézé pour retirer la balle de Jovanovic prêt à claquer une tête.

39e | Jovanovic reste au sol après un charge d’Atangana.

37e | Il y a le feu dans la défense serbe qui essuie plusieurs attaques de suite. Lekovic tient la barraque.

36e | Tel s’arrache pour éviter qu’une balle sorte en 6m côté droit. Mais son centre ne trouve pas preneur.

35e | Odobert rentre intérieur et se met sur son pied droit. Il frappe enroulé mais Milosavljevic contre la balle. Corner

34e | Bouaddi prend ses responsabilité à 20m. Après un crochet il se met pied gauche et frappe coup de pied. Juste au-dessus.

33e | Mathys Tel essaie de mettre le feu sur le côté droit mais Bukinac le stoppe.

32e | Derrière le coup de coin ne donne rien.

30e | Une-deux entre Bouaddi et Bahoya. Le Lillois se débarasse du latéral Bukinac et obtient un corner.

28e | Zézé renverse le jeu vers Bahoya côté droit. Il dribble son vis-à-vis et centre au second poteau. Mais il n’y a personne pour reprendre de la tête.

27e |Les Bleuets dominent mais ne se pressent pas pour emballer la rencontre. Ils sont pour le moment les maîtres du rythme.

26e | L’intervention de Lekovic : Restes allonge le jeu et Tel décale de la tête au milieu de terrain pour Odobert. L’ailier des Spurs pénètre dans la surface et défie Lekovic. Mais le capitaine tacle parfaitement dans ses 10m et stoppe l’ancien Troyen.

25e | Ugochukwu remporte un ballon dans les airs au milieu de terrain et cherche à lancer Atangana côté droit. C’est intercepté.

24e | Milosevic laisse traîner la semelle en taclant Yoro. Ses crampons touchent les tibias du défenseur français qui reste au sol.

23e | Ugochukwu part à grandes enjambées de sa moitié de terrain et parcourt 40m. Il veut trouver Mawissa côté gauche mais le joueur de Monaco se fait piéger par le hors-jeu.

21e | Le capitaine Lekovic cherche Mimovic sur le côté droit. Mais il est suivi de près par Yoro et Kumbedi et perd la balle.

19e | Les Bleuets tentent de trouver les automatismes mais là le jeu en triangle de Bouaddi, Kumbedi et Tel finit en touche.

17e | Yoro renverse le jeu côté gauche où se trouve Mathys Tel. Il essaye de passer entre deux Serbes mais Jovanovic assure le repli défensif.

16e | Alors qu’il était annoncé au poste de numéro 9, Tel s’excentre plus sur les côtés et laisse Bahoya en pointe.

15e | Hormis sur des passes en retrait, pour le moment Restes n’a pas eu besoin de s’employer pour avoir la balle.

14e | Belle accélération de Bahoya qui avance de 25 grâce à sa vitesse et en se jouant de 2 joueurs serbes.

12e | Le raté d’Atangana : Kumbedi réalise une superbe ouverture vers Atangana dans la surface. L’ancien Rémois frappe en première intention en étant excentré côté droit. C’est juste à côté.

11e | Les Bleuets dominent pour le moment bien leur sujet. Physiquement ils répondent bien présent au défi serbe.

10e | Bahoya cherche Odobert à ras de terre dans la surface mais la défense se dégage.

9e | Gros tacle de Mimovic qui tacle Bahoya. Cela donne un bon coup-franc pour la France, à 25m des buts serbes, excentré côté droit.

8e | Les Serbes aussi ne sont pas en reste sur le pressing haut et cherche à gêner Yoro et Mawissa.

6e | Yoro trouve Bouaddi sur le côté droit, prise à deux avec Bukinac et Dragojevic pour le stopper.

5e | Atangana presse haut et permet aux Bleuets de récupérer la balle dans les 35m serbes.

4e | Faute sur Mathys Tel au milieu de terrain. Mimovic tacle le capitaine des Espoirs français.

3e | Les Bleuets continuent de faire circuler la balle et usent surtout de passes courtes.

1ere | BUT DE TEL : Saël Kumbedi déborde côté droit. Avec un peu de chance la balle arrive dans les pieds de Bahoya à l’angle de la surface de réparation. Le joueur de l’Eintracht donne le ballon à Tel qui enroule sa frappe dans la lucarne de Lijeskic.

Début du match | Mathys Tel donne le coup d’envoi de cette partie.

Tous les acteurs font leur entrée sur le terrain. Place aux hymnes, en commençant par celui de la Serbie.

Les Iles Féroés en tête

Comme la France n’a toujours pas disputé un match dans les éliminatoires de l’Euro Espoir 2027, ce sont les Féringiens qui est en tête du groupe des Bleuets avec 6 points en deux matchs.

La composition de la Serbie

Côté serbe avec Zoran Mirkokic, ce sera un 4-2-3-1. Le capitaine Lekovic est bien présent en défense centrale. Mihajlo Cvetkovic, joueur d’Anderlecht, jouera en numéro 10. Le reste de la composition est le suivant : Lijeskic - Mimovic, Milosavljevic, Lekovic, Bukinac - Mitrovic, Dragojevic - Jovanovic, Cvetkovic, Trifunovic - Milosevic.

Cascade de blessures

Jérémy Jacquet et Djaoui Cissé ont dû quitter prématurément l’équipe de France Espoirs. Une vraie perte quand on voit le début de saison du défenseur et les performances du milieu de terrain lors de l’Euro Espoir de l’été dernier.

Le onze des Bleuets

Le sélectionneurs des Bleuets a donc couché un 4-3-3 dans lequel nous retrouvons Restes dans les cages. Ejecté de la liste de la Champions League par Tottenham, Tel tentera d’amasser de la confiance en tant qu’attaquant de pointe. Il sera épaulé par son coéquipier des Spurs Odobert et par la surprise du début de saison en Allemagne, Bahoya. Les autres joueurs présents sur la pelouse sont : Restes - Kumbedi, Yoro, Zézé, Mawissa - Bouaddi, Ugochukwu, Atangana - Bahoya, Tel, Odobert.

Un match inaugural… pas prévu

De base, la sélection espoir française devait inaugurer sa saison 2025-2026 par une rencontre avec le Luxembourg jeudi soir, sauf qu’il y a eu un accident de car. Ce match, comptant pour les qualifications de l’Euro Espoir, sera joué le 3 octobre.

Bienvenue au stade du Moustoir de Lorient

Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre pour ce direct commenté du match amical entre la France et la Serbie Espoir.