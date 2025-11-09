Rui Costa réélu président du Benfica pour quatre ans

Rui Costa a été réélu président du Benfica pour un nouveau mandat de quatre ans, à l’issue des élections présidentielles organisées samedi soir. Arrivé à la tête du club en 2021, l’ancien meneur de jeu formé au Benfica a recueilli 65,89 % des voix. Sa réélection n’était toutefois pas acquise, puisque cinq autres candidats se présentaient au premier tour du 25 octobre. Face à son principal rival, Joao Noronha Lopes, et malgré les résultats sportifs mitigés du Benfica ces dernières saisons, Costa a finalement remporté le premier puis le second tour. La campagne électorale avait aussi été marquée par la tentative de retour de Luis Filipe Vieira, ancien président du club entre 2003 et 2021 contraint de démissionner en 2021 après des accusations de fraude et d’escroquerie.

« Mes premiers mots vont aux supporters de Benfica, quelle immense fierté. Félicitations pour cette remarquable vitalité démocratique et cette adhésion extraordinaire. Seul Benfica peut écrire l’histoire de cette manière avec un vote à la Benfica. Quelle grandeur, quelle âme et quelle participation. Comme Benfica, il n’y en a pas d’autre », a déclaré Rui Costa pour sa première prise de parole après sa réélection. Après avoir pulvérisé le record mondial de participation pour une élection à la présidence d’un club sportif au premier tour, avec plus de 85 000 votants contre 57 000 pour le Barça en 2010, les supporters de Benfica ont une nouvelle fois battu ce record avec 93 891 socios qui se sont déplacés aux urnes.