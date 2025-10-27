Benfica : Rui Costa remporte le premier tour des élections présidentielles

Rui Costa a remporté le premier tour des élections présidentielles du Benfica dimanche, en arrivant en tête avec un peu plus de 42 % des voix. Un second tour se tiendra le 8 novembre pour départager les deux premiers candidats, Costa et Joao Noronha Lopes. Malgré des sondages le plaçant en seconde position et des mois de contestation par une partie des socios, l’ancien milieu offensif et président sortant a remporté 94 des 108 bureaux de vote, devant Noronha Lopes (30,26 %) et l’ancien président Luis Filipe Vieira (13,86 %). Ces élections ont mobilisé les socios comme jamais auparavant, pulvérisant le précédent record mondial du nombre de votants pour une présidence sportive.

À l’international, les bureaux français ont vu des résultats contrastés : Paris a voté massivement pour Rui Costa (2 527 votes), Marseille a donné la surprise à Joao Manteigas (139 votes) et Tourcoing a favorisé Noronha Lopes (219 votes). L’élection reflète un Benfica divisé, marqué également par un taux d’abstention de près de la moitié des socios éligibles. Légende du club et du football portugais, Rui Costa reste contesté pour le manque de titres récents et une gouvernance sportive et financière jugée insuffisante.