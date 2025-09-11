Menu Rechercher
Coupe du Brésil

Thiago Silva lâche un indice sur son avenir

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Thiago Silva sous le maillot de Fluminense @Maxppp
Fluminense 2-0 Bahia

Ancien joueur de l’AC Milan, du PSG ou encore de Chelsea, Thiago Silva fait à présent le bonheur de Fluminense. Hier soir, le défenseur de 40 ans a été décisif lors du 1/4 de finale de Coupe du Brésil remporté 2 à 0 face à Bahia. Après la rencontre, le Brésilien a évoqué son avenir, lui dont le contrat se terminera en juin prochain.

«Je leur ai dit au début du match que quoi qu’il arrive, nous donnerions tout. Je ne savais pas que ce serait aussi beau pour moi. C’était un moment très spécial, et je suis heureux d’avoir pu contribuer d’une manière ou d’une autre. Je l’ai fait contre le Grêmio l’année dernière en Libertadores, et je le répète aujourd’hui. Je ne veux pas m’arrêter là ; je veux atteindre décembre et remporter le titre, car ce sera pratiquement le dernier de ma carrière…» L’heure de la retraite approche à écouter Thiago Silva.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
Coupe du Brésil
Fluminense
Thiago Silva

