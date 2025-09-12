Le plan audacieux du Real Madrid pour son mercato

Le mercato d’été a refermé ses portes le 1er septembre dernier en Espagne. Si quelques mouvements sont encore possibles dans le sens des départs puisque quelques marchés sont encore ouverts, Xabi Alonso connaît l’effectif qui sera le sien pour au moins six mois. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont déjà en train de préparer les coups d’après. Ce n’est pas un secret, les Madrilènes souhaitent renforcer leur défense puisque David Alaba et Antonio Rüdiger ne poursuivront pas l’aventure au-delà de la fin de leur contrat en juin 2026.

Les Merengues ont déjà commencé à préparer l’avenir avec la signature de Dean Huijsen cet été 2025. L’Espagnol est considéré comme un renfort de choix par les têtes pensantes du club. Florentino Pérez et ses équipes travaillent à présent pour recruter au moins un défenseur central l’été prochain. Le nom qui est en tête des dossiers est celui d’Ibrahima Konaté. Le profil du Français fait l’unanimité au sein de la Casa Blanca, qui souhaite le récupérer libre à la fin de son bail à Liverpool dans quelques mois.

Deux options made in Madrid

Dans la semaine, AS et Marca ont d’ailleurs évoqué des négociations qui progressent bien. Parmi les autres joueurs suivis, il y a également William Saliba. Le défenseur est sous contrat pour encore deux ans à Arsenal, qui lui a proposé une prolongation de 5 ans comme révélé par nos soins. Il ne serait donc pas facile à déloger. Mais le Real Madrid n’exclut pas d’autres options moins connues. Estadio Deportivo assure que le Real Madrid a aussi un œil sur les joueurs du cru. En effet, les jeunes joueurs de la Fabrica, Diego Aguado (18 ans) et Joan Martínez (18 ans) sont très appréciés par le staff de Xabi Alonso.

Le premier nommé a fait l’objet d’une offre de 10 M€ de la part de Dortmund mais elle a été refusée. En effet, il est considéré comme un grand espoir qui pourrait devenir un titulaire à long terme. Sous contrat jusqu’en 2029, le défenseur axial gaucher a fait ses débuts avec le groupe pro en Coupe du Roi face à Minera en janvier dernier (90 minutes). Joan Martínez, lui, est perçu comme un défenseur de caractère «solide et fiable», malgré quelques blessures. Il s’agirait de recrues à coût zéro puisqu’elles sont déjà au sein de la Maison Blanche. Des alternatives prometteuses mais jeunes, qui apporteraient toutefois moins de garanties que les cibles expérimentées suivies par le club.