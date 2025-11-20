L’adjoint de Zinedine Zidane est cash sur le Real Madrid

Depuis quelques jours, de nombreux supporters du Real Madrid s’enflamment au sujet de Zinedine Zidane. Le coach français a été aperçu proche de Florentino Pérez, avec lequel ses relations s’étaient rafraîchies depuis son départ. Certains y voient le signe d’un potentiel retour sur le banc madrilène, alors que Xabi Alonso est de plus en plus critiqué. Adjoint historique de Zizou, David Bettoni a été invité à s’exprimer sur ce sujet dans l’émission El Chiringuito.

« Zidane n’a jamais imposé sa loi ; il s’entendait très bien avec tous les joueurs. Quand quelqu’un avait le moral à zéro, il avait toujours des mots positifs, jamais négatifs. Zidane nous disait de profiter de chaque instant, que tout finirait par passer. Il faut laisser du temps à Xabi Alonso. C’est un entraîneur différent de Zidane et Carlo Ancelotti. Il ne faut pas dramatiser ce qui s’est passé avec Vini. Xabi et Vini ne se connaissent pas, et tout peut se régler dans le vestiaire.» Il faut donc de la patience à Xabi Alonso, à écouter Bettoni.