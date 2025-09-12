Villarreal : Georges Mikautadze explique pourquoi il a dit oui

Villarreal a bouclé son mercato avec l’arrivée de Georges Mikautadze, un renfort vedette pour le club espagnol. L’attaquant géorgien, qui a quitté l’OL avec une grande émotion, a confié lors de sa présentation : « je sais que je suis le joueur avec la plus grande valeur marchande, mais j’aime réaliser de grandes choses et j’espère que cela en vaut la peine. J’attends vraiment cette saison avec impatience. J’ai toujours tout donné, et c’est ce que je veux faire maintenant. » L’ancien joueur de Metz et de l’Ajax a expliqué son choix : « je connais bien les attaquants qui ont joué à Villarreal. J’ai parlé à Robert Pirès avant de venir, et il m’a dit beaucoup de bien de ce club. Il m’a dit que c’était un club très familial et qu’il pensait que je m’épanouirais ici. J’espère faire comme eux. Je pense que mon talent me permet de bien m’adapter à ce style de jeu. »

Mikautadze entend s’intégrer rapidement dans un effectif ambitieux et familial, où il pourra évoluer aux côtés de nouvelles recrues comme Arnau Tenas et Manor Solomon. « Je pense être prêt physiquement et mentalement, même si je ne connais pas encore tous mes coéquipiers. Et quoi de mieux que de le faire lors d’un grand match contre l’Atlético de Madrid ? » a-t-il déclaré. L’attaquant voit cette saison comme un défi excitant et une opportunité de briller en Liga et en C1, déterminé à montrer que son transfert n’était pas seulement un investissement pour Villarreal, mais aussi le début d’un nouveau chapitre prometteur dans sa carrière.