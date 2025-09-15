Serie A : l’Hellas Vérone et Cremonese se séparent sur un nul

Vainqueur de ses deux premières rencontres de Serie A, Cremonese se déplaçait sur la pelouse de l’Hellas Vérone pour le compte de la 3e journée du championnat italien. Surclassée au nombre d’occasions durant cette rencontre, la formation de Davide Nicola a concédé le nul (0-0) et reste dans le top 3 de Serie A.

La suite après cette publicité

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 9 3 +5 3 0 0 6 1 2 Juventus 9 3 +4 3 0 0 7 3 3 Cremonese 7 3 +2 2 1 0 5 3 4 Udinese 7 3 +2 2 1 0 4 2 5 Milan 6 3 +2 2 0 1 4 2 6 Côme 6 3 +2 2 0 1 3 1 7 Rome 6 3 +1 2 0 1 2 1 8 Atalanta 5 3 +3 1 2 0 6 3 9 Cagliari 4 3 +1 1 1 1 3 2 10 Torino 4 3 -4 1 1 1 1 5 11 Inter Milan 3 3 +3 1 0 2 9 6 12 Lazio 3 3 +1 1 0 2 4 3 13 Bologne 3 3 -1 1 0 2 1 2 14 Sassuolo 3 3 -2 1 0 2 3 5 15 Fiorentina 2 3 -2 0 2 1 2 4 16 Hellas 2 3 -4 0 2 1 1 5 17 Pise 1 3 -2 0 1 2 1 3 18 Genoa 1 3 -2 0 1 2 0 2 19 Parme 1 3 -4 0 1 2 1 5 20 Lecce 1 3 -5 0 1 2 1 6 Voir le classement complet

L’Hellas Vérone continue, quant à elle, sa quête vers sa première victoire cette saison. L’équipe de Paolo Zanetti est 16e et pourrait reculer d’une place si le Genoa s’impose contre Côme, ce lundi soir. Lors de la prochaine journée, la Cremonese recevra Parme tandis que Vérone ira sur la pelouse de l’Allianz Stadium pour affronter la Juventus.