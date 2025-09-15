Menu Rechercher
Serie A

Serie A : l’Hellas Vérone et Cremonese se séparent sur un nul

Hellas 0-0 Cremonese

Vainqueur de ses deux premières rencontres de Serie A, Cremonese se déplaçait sur la pelouse de l’Hellas Vérone pour le compte de la 3e journée du championnat italien. Surclassée au nombre d’occasions durant cette rencontre, la formation de Davide Nicola a concédé le nul (0-0) et reste dans le top 3 de Serie A.

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 9 3 +5 3 0 0 6 1
2 Logo Juventus Juventus 9 3 +4 3 0 0 7 3
3 Logo Cremonese Cremonese 7 3 +2 2 1 0 5 3
4 Logo Udinese Udinese 7 3 +2 2 1 0 4 2
5 Logo Milan Milan 6 3 +2 2 0 1 4 2
6 Logo Côme Côme 6 3 +2 2 0 1 3 1
7 Logo Rome Rome 6 3 +1 2 0 1 2 1
8 Logo Atalanta Atalanta 5 3 +3 1 2 0 6 3
9 Logo Cagliari Cagliari 4 3 +1 1 1 1 3 2
10 Logo Torino Torino 4 3 -4 1 1 1 1 5
11 Logo Inter Milan Inter Milan 3 3 +3 1 0 2 9 6
12 Logo Lazio Lazio 3 3 +1 1 0 2 4 3
13 Logo Bologne Bologne 3 3 -1 1 0 2 1 2
14 Logo Sassuolo Sassuolo 3 3 -2 1 0 2 3 5
15 Logo Fiorentina Fiorentina 2 3 -2 0 2 1 2 4
16 Logo Hellas Hellas 2 3 -4 0 2 1 1 5
17 Logo Pise Pise 1 3 -2 0 1 2 1 3
18 Logo Genoa Genoa 1 3 -2 0 1 2 0 2
19 Logo Parme Parme 1 3 -4 0 1 2 1 5
20 Logo Lecce Lecce 1 3 -5 0 1 2 1 6
Voir le classement complet

L’Hellas Vérone continue, quant à elle, sa quête vers sa première victoire cette saison. L’équipe de Paolo Zanetti est 16e et pourrait reculer d’une place si le Genoa s’impose contre Côme, ce lundi soir. Lors de la prochaine journée, la Cremonese recevra Parme tandis que Vérone ira sur la pelouse de l’Allianz Stadium pour affronter la Juventus.

