Ligue des Champions

Real Madrid : la mise au point de Xabi Alonso sur Vinicius Jr

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vinicius Jr @Maxppp
Vinicius Junior n’est plus le taulier indiscutable au Real Madrid. Désormais, le Brésilien doit gérer la concurrence de Rodrygo et son entraîneur n’hésite plus à le faire sortir plus tôt que ses coéquipiers. Ce fut le cas lors du match gagné contre la Real Sociedad. Face à la polémique, Xabi Alonso a tenu à calmer les choses.

«Nous avons discuté, mais je parle à beaucoup de gens. Dans le contexte du match, après avoir fait un excellent travail, je pense qu’il est sorti à la 70e minute et que ce n’était pas le meilleur moment pour jouer en attaque. Il s’est sacrifié et c’était une victoire d’équipe. Il est en pleine forme pour commencer demain», a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
