Real Madrid : la mise au point de Xabi Alonso sur Vinicius Jr

Vinicius Junior n’est plus le taulier indiscutable au Real Madrid. Désormais, le Brésilien doit gérer la concurrence de Rodrygo et son entraîneur n’hésite plus à le faire sortir plus tôt que ses coéquipiers. Ce fut le cas lors du match gagné contre la Real Sociedad. Face à la polémique, Xabi Alonso a tenu à calmer les choses.

«Nous avons discuté, mais je parle à beaucoup de gens. Dans le contexte du match, après avoir fait un excellent travail, je pense qu’il est sorti à la 70e minute et que ce n’était pas le meilleur moment pour jouer en attaque. Il s’est sacrifié et c’était une victoire d’équipe. Il est en pleine forme pour commencer demain», a-t-il confié en conférence de presse.