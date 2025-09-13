Villarreal : Arnau Tenas revient sur son départ du PSG

Villarreal a bouclé son mercato en grande pompe en dévoilant ses quatre dernières recrues, dont Arnau Tenas, arrivé en provenance du Champion d’Europe, le Paris Saint-Germain. Le jeune gardien espagnol, reconnu pour son jeu au pied, s’apprête à évoluer aux côtés de Georges Mikautadze, qui a quitté l’OL pour rejoindre le sous-marin jaune. Tenas, qui a pu démontrer tout son talent lors des Jeux Olympiques 2024 où l’Espagne a remporté la médaille d’Or, se dit ravi de cette nouvelle étape : « tout se passe très bien, je me sens très à l’aise. Ils m’ont beaucoup aidé depuis le premier jour. Le club est très familial, et j’apprécie beaucoup ça. J’ai hâte d’être important et je vais tout donner pour ce grand club. »

La suite après cette publicité

La concurrence dans les cages, loin de l’inquiéter, est perçue comme un moteur. « La compétition est bénéfique et saine. Il faut se concentrer sur les points forts de ses coéquipiers. Le groupe est formidable. Je suis ici depuis deux semaines et nous essayons tous d’apprendre les uns des autres. Pour moi, c’est une compétition saine depuis le premier jour. Depuis tout petit, j’aime les défis ; je n’aime pas la facilité », a confié le portier d’1m85. Et de rappeler avec assurance : « je n’ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni à moi-même ni à qui que ce soit d’autre. C’est vous qui avez plus d’attentes que moi. Je suis prêt à jouer quand ce sera mon tour. » Après un mercato plus que réussi sur le papier, Villarreal compte renforcer ses ambitions sur tous les fronts, en espérant que l’alchimie entre les nouveaux venus et les cadres du club portera ses fruits. Au PSG, Tenas a disputé 8 matchs.