PSG : Arnau Tenas transféré à Villarreal
Arraché au FC Barcelone par le Paris Saint-Germain en 2023, Arnau Tenas (24 ans) n’aura pas fait long feu dans la capitale française (8 matches). Numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, l’Espagnol a quitté les Rouge et Bleu pour s’engager avec Villarreal.
« Le Villarreal CF et le Paris Saint-Germain ont conclu un accord pour le transfert d’Arnau Tenas, qui jouera dans l’équipe groguet pendant les quatre prochaines saisons, jusqu’en juin 2029 », peut-on lire sur le communiqué publié par le club. Le montant de l’opération serait de 6 M€, bonus compris.
