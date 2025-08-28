Menu Rechercher
Officiel Liga

PSG : Arnau Tenas transféré à Villarreal

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Arnau Teñas @Maxppp

Arraché au FC Barcelone par le Paris Saint-Germain en 2023, Arnau Tenas (24 ans) n’aura pas fait long feu dans la capitale française (8 matches). Numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, l’Espagnol a quitté les Rouge et Bleu pour s’engager avec Villarreal.

Villarreal CF
𝗗𝗘𝗟 𝗢𝗥🏅 𝗔𝗟 𝗔𝗠𝗔𝗥𝗜𝗟𝗟💛
Voir sur X

« Le Villarreal CF et le Paris Saint-Germain ont conclu un accord pour le transfert d’Arnau Tenas, qui jouera dans l’équipe groguet pendant les quatre prochaines saisons, jusqu’en juin 2029 », peut-on lire sur le communiqué publié par le club. Le montant de l’opération serait de 6 M€, bonus compris.

