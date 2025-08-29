Real Madrid : Dani Ceballos a trois options sur la table

Le feuilleton de Dani Ceballos a pris un nouveau tournant après l’abandon surprise de son transfert à Marseille selon AS. Désormais, trois options s’offrent au milieu de terrain andalou : rester au Real Madrid malgré une forte concurrence, espérer un retour presque impossible au Betis, ou attendre une offre de dernière minute en provenance d’un club européen. À Madrid, l’ancien du Betis sait qu’il aura du mal à se faire une place derrière Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Bellingham, même si Xabi Alonso pourrait lui offrir du temps de jeu.

Le scénario d’un retour au Betis reste celui qui séduit le plus le joueur, mais les contraintes financières rendent l’opération complexe, tandis que le Real ne veut pas brader son milieu. La dernière carte de Ceballos serait donc de guetter une opportunité express, notamment en Premier League où il conserve une cote élevée après son bon passage à Arsenal. À l’approche de la fin du mercato, le Madrilène joue gros à 29 ans.