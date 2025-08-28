OM : Pablo Longoria sort du silence après la volte-face phénoménale de Dani Ceballos

C’est la dure loi du mercato, celle ouverte à tous les rebondissements possibles. Promis à l’OM, Dani Ceballos ne devrait finalement pas rejoindre la cité phocéenne cet été. Désireux de retrouver un rôle de premier plan pour espérer jouer le Mondial 2026 avec l’Espagne, le milieu de terrain du Real Madrid avait pourtant donné son feu vert à la direction marseillaise.

L’OM et le Real Madrid avaient même réussi à trouver un accord autour d’un prêt avec option d’achat, et la balle était donc dans le camp du joueur. Sauf qu’hier, la presse espagnole annonçait un incroyable retournement de situation dans ce dossier : encore trop hésitant, l’Espagnol avait demandé un temps de réflexion à la direction phocéenne, laquelle a finalement fait le choix de se retirer dossier. D’après AS, le joueur craignait de reculer dans sa carrière en signant en Ligue 1.

Le mercato a laissé des traces chez Pablo Longoria

Dans le même temps, plusieurs médias espagnols avançaient l’idée d’un retour du joueur au Real Betis, là où il avait explosé il y a maintenant près de dix ans avant de rejoindre le club merengue. Pour le moment, on ne sait pas encore précisément de quoi sera fait l’avenir de Dani Ceballos, mais on sait en revanche que son non-transfert phénoménal à l’OM a épuisé le président marseillais, Pablo Longoria, interrogé au pied levé par El Chiringuito cette nuit.

Apparu affaibli, l’Asturien a livré quelques mots sur ce dossier : « je suis vraiment fatigué. Jour de mercato, je ne peux pas tout vous raconter, je suis désolé. Comment vous me mettez la pression… Non sérieusement, je suis mort de fatigue », a-t-il commenté, souriant malgré lui, avant de se montrer un peu plus loquace sur le sujet. « Ce sont des situations de mercato, tout peut rapidement bouger. Oui, on était vraiment intéressés (par Ceballos), vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté.» L’OM se tourne désormais vers d’autres pistes, après avoir exploré ces derniers jours celle menant au milieu de Benfica, Florentino Luis.