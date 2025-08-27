Accord entre l’OM et le Real Madrid pour Dani Ceballos !

L’Olympique de Marseille est en passe de boucler un sacré coup. Effectivement, les Marseillais travaillent déjà depuis plusieurs jours sur le dossier Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid. Barré par la concurrence du côté du Santiago Bernabéu, celui qui a défendu les couleurs de la Roja à 13 reprises dans sa carrière n’était en plus pas forcément considéré comme un joueur indispensable par Xabi Alonso.

La direction marseillaise a ainsi bondi sur l’occasion et a rapidement agi pour recruter le joueur qui est entré en jeu lors des deux premières rencontres du club merengue cette saison. Surtout, les décideurs phocéens ont pu compter sur sa volonté de rejoindre Marseille, puisque comme révélé par nos soins dès les premiers épisodes de ce feuilleton, Ceballos était très intéressé dès le départ.

Pablo Longoria s’est mis d’accord avec le Real Madrid

Selon la presse espagnole, il aurait même fait le forcing auprès du Real Madrid pour pouvoir signer à l’Olympique de Marseille. Un geste (très) fort donc, et qui a payé. D’après nos informations, les deux clubs ont trouvé un accord pour le départ de l’Andalou de 29 ans vers le sud de la France. Ils se sont ainsi entendus autour d’un prêt avec option d’achat.

Un sacré renfort pour les Marseillais, puisque même s’il n’a jamais été titulaire indiscutable à Madrid, il a joué énormément de matchs au plus haut niveau et a globalement toujours eu un apport satisfaisant, la saison dernière notamment quand Carlo Ancelotti a souvent fait appel à lui. Avec trois Ligues des Champions à son actif, il apportera énormément d’expérience au vestiaire marseillais, de la classe et de la qualité technique à l’équipe de Roberto De Zerbi, qui reçoit là un très joli cadeau…