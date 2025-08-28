Wilfried Singo signe à Galatasaray

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Alors que nous vous avons fait état de son transfert pour 30 millions d’euros à destination de Galatasaray, Wilfried Singo quitte l’AS Monaco. Le défenseur ivoirien de 24 ans arrivé il y a deux saisons du club italien du Torino s’offre ainsi un nouveau défi en Turquie.

«Arrivé sur le Rocher à l’été 2023 en provenance du Torino, Wilfried Singo a disputé 60 rencontres sur la ligne défensive monégasque. Le Club remercie Wilfried pour son engagement avec les Rouge et Blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans un communiqué. Polyvalent, Wilfried Singo est capable de jouer latéral droit et défenseur central.