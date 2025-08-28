Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Ligue 1

Wilfried Singo signe à Galatasaray

Par Aurélien Macedo
1 min.
Monaco Champions League @Maxppp

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Alors que nous vous avons fait état de son transfert pour 30 millions d’euros à destination de Galatasaray, Wilfried Singo quitte l’AS Monaco. Le défenseur ivoirien de 24 ans arrivé il y a deux saisons du club italien du Torino s’offre ainsi un nouveau défi en Turquie.

La suite après cette publicité
AS Monaco 🇲🇨
L’AS Monaco annonce le transfert de Wilfried Singo à Galatasaray ✍️

Arrivé sur le Rocher à l’été 2023 en provenance du Torino, Wilfried Singo a disputé 60 rencontres sur la ligne défensive monégasque 🔒

Le Club remercie Wilfried pour son engagement avec les Rouge et Blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ❤️🤍
Voir sur X

«Arrivé sur le Rocher à l’été 2023 en provenance du Torino, Wilfried Singo a disputé 60 rencontres sur la ligne défensive monégasque. Le Club remercie Wilfried pour son engagement avec les Rouge et Blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire dans un communiqué. Polyvalent, Wilfried Singo est capable de jouer latéral droit et défenseur central.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Süper Lig
Galatasaray
Monaco
Wilfried Singo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray SK
Monaco Logo Monaco
Wilfried Singo Wilfried Singo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier