Monaco a bouclé une vente à 30 M€

L’AS Monaco poursuit son dégraissage. Après vendu pour 23 M€, le club de la Principauté va se séparer de Wilfried Singo. À 24 ans, le latéral droit ivoirien est sous contrat jusqu’en 2028, mais il a récemment reçu une offre de Galatasaray. Une proposition face à laquelle les Asémistes ne sont pas restés insensibles puisqu’ils ont accepté de négocier avec leurs homologues turcs.

En deux ans, Singo affiche un bilan de 4 buts et 4 passes décisives en 60 matches, toutes compétitions confondues, mais Gianluigi Donnarumma se souviendra peut-être un peu plus de l’énorme semelle reçue par l’Ivoirien. Le joueur n’a pas tardé à se mettre d’accord contractuellement avec Galatasaray et aujourd’hui, les deux formations ont trouvé un terrain d’entente.

Belle plus-value pour Monaco

Nous sommes en effet en mesure de vous confirmer l’information de Yağız Sabuncuoğlu selon laquelle Monaco va vendre son joueur en échange de 30 M€ fixes et touchera 10% en cas de future revente. Nous pouvons également ajouter que l’opération comprend 5 M€ de bonus supplémentaires. De son côté, Singo signera un bail de quatre ans (avec un an de plus en option).

Pour Monaco, ce départ permet aux Rouge et Blanc de réaliser une belle plus-value puisque Singo avait été recruté en 2023 en échange de 10 M€ environ. Quant à Galatasaray, Singo vient s’ajouter à une campagne de recrutement XXL (Osimhen, Sané) pour laquelle les Stambouliotes ont dépensé 120 M€ si l’on prend en compte le futur transfert de Singo.