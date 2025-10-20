Le FC Metz est en train d’exploser en coulisses !

Le FC Metz est déjà en grand danger. Après seulement huit journées de Ligue 1, le club messin pointe à la dernière place du classement et avec seulement deux petits points pris… soit sans la moindre victoire. Pourtant habitué à prendre souvent l’ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ce début de saison 2024-25 sonne comme l’un des pires de l’histoire du club. La nouvelle débâcle subie à Toulouse (4-0) témoigne d’un véritable cri d’alerte, étant donné que Metz est actuellement la pire équipe des cinq grands championnats européens.

Car au-delà d’un bilan comptable dramatique, l’attitude des joueurs est pointé du doigt par les supporters lorrains. Dimanche encore, Sadibou Sané a été l’auteur d’un geste très dangereux, deux pieds décollés par derrière sur Cristian Casseres, pour déjà sa deuxième expulsion de la saison. «C’est un manque de gestion des émotions. Pourtant, il avait eu quelques antécédents il y a quelques semaines… Ce n’était pas le moment. Ça ne l’est jamais pour faire ces gestes-là. Il va être sanctionné et nous aussi, puisqu’il y aura sans doute une indisponibilité de quelques semaines», a expliqué Stéphane Le Mignan.

Bernard Serin a eu une explication musclée

Très contesté par les supporters, le coach messin a fait part de la colère du président Bernard Serin, apparu «contrarié» dans les tribunes du Stadium. «Il n’aime pas le spectacle qu’il voit et il a parlé aux joueurs dans le vestiaire. On ne peut pas donner ça comme spectacle au FC Metz. Il faut vite se remettre la tête à l’endroit», a indiqué Le Mignan, conscient de sa situation. «Je suis conscient que c’est la vie d’un entraîneur de traverser des moments difficiles mais rien n’est perdu et je vais tout faire pour maintenir le FC Metz en L1 même si nous sommes en mauvaise posture».

Le défenseur Jean-Philippe Gbamin regrette «une entame qui a foutu tout le travail en l’air en 5 minutes. Après deux semaines de préparation, on n’avait pas le droit de faire des entames comme ça », a-t-il ajouté en zone mixte, «cela devient lourd» a ajouté le latéral Fodé Ballo-Touré au micro d’Ici Lorraine. Largué au classement, le FC Metz tentera de se ressaisir lors d’un déplacement périlleux à Lille lors de la prochaine journée…