Le PSG va consulter ses supporters pour l’implantation d’un futur stade

Le Paris Saint-Germain avance sur la question du futur stade. D’après Le Parisien, plus de 90 000 supporters parisiens vont recevoir un questionnaire par mail, ce lundi, dans le but de mieux comprendre leurs attentes les jours de match. Le club cherche à recueillir des données précises : mode de transport utilisé, provenance, composition du groupe (seul, en famille ou entre amis), habitudes de consommation, préférences en matière d’activités autour du match, etc. L’enjeu est clair : comprendre les changements que la construction d’une nouvelle enceinte à Massy (Essonne) ou à Poissy (Yvelines) pourrait entraîner dans les habitudes des supporters, afin de guider la décision sur l’implantation du futur stade.

Le Parisien indique aussi que l’ambition du PSG dépasse l’univers du simple match. Le stade envisagé doit être un lieu vivant « 365 jours par an » et doit intégrer des services de loisirs, de restauration, des zones familiales, des grands concerts et autres événements culturels. Les dirigeants souhaitent que cette consultation apporte certains éclaircissements sur l’acceptabilité d’un déménagement vers Massy ou Poissy, les conditions de transport et de déplacement, ainsi que les attentes en matière d’expérience pour le spectateur (connectivité, confort, architecture, zones entreprises…). Cette consultation sera ouverte pendant un mois. Les résultats ne seront pas publiés, mais serviront à orienter la stratégie du club.

