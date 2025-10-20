PSG : un taulier en passe de prolonger !

Champion de France et champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain veut désormais sécuriser l’avenir des grands artisans de cette incroyable réussite. Parmi eux ? Willian Pacho. Méconnu à son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort, en août 2024, pour 45 millions d’euros, l’international équatorien est finalement devenu en l’espace de quelques mois le pilier de la défense francilienne. Lié au PSG jusqu’en 2029, ce dernier devrait d’ailleurs rapidement prolonger son bail dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations du Parisien, Pacho dispose d’une proposition pour prolonger d’un an, soit jusqu’en 2030. Le quotidien français précise que les échanges ont démarré il y a plusieurs semaines et se déroulent dans un bon climat avec l’entourage du joueur de 24 ans qui montre l’envie de rallonger l’aventure. Un accord définitif pourrait même être trouvé avant la fin de l’année.