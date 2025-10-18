Menu Rechercher
Le nouveau message de Paul Pogba sur son retour à la compétition

Par Josué Cassé
Paul Pogba ASM @Maxppp

A quand le retour de Paul Pogba sur les terrains ? Pour l’heure difficile de le dire, d’autant plus après la récente annonce du directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, indiquant que l’ancien joueur de la Juve avait subi une alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite la semaine passée.

Un couac qui devrait donc repousser d’au moins deux semaines le retour du Français. Ce samedi, la Pioche a toutefois voulu rassurer en postant un message sur son compte Instagram. «Je préfère patienter avec le sourire», a ainsi écrit Paul Pogba à ses fans.

